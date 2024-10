Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

KOBLKENZ – Feierlicher Start in das neue akademische Jahr: Hochschule Koblenz feiert Semesterauftakt unter dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Die Hochschule Koblenz hat mit einer feierlichen Veranstaltung das akademische Jahr 2024/2025 eröffnet. Zahlreiche Hochschulangehörige, Freunde und Förderer der Hochschule waren der Einladung an den Campus Koblenz gefolgt. Der Semesterauftakt, der in diesem Jahr unter dem Thema Nachhaltigkeit stand, bot neben hochkarätigen Gästen und Impulsen auch den festlichen Rahmen für die Verleihung von Auszeichnungen an Studierende, die durch Engagement und herausragende Leistungen hervorstachen sowie die Ehrung von Promovierten.

Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, begrüßte die anwesenden Gäste und führte durch den Nachmittag: „Der Semesterauftakt markiert nicht nur den Beginn eines neuen akademischen Jahres, sondern auch einen Moment des Innehaltens, um die Herausforderungen der Zukunft zu reflektieren. Hochschulen haben die wichtige Aufgabe, nicht nur Probleme zu erkennen und sichtbar zu machen, sondern auch kritisch nachhaltige Lösungen zu entwickeln und innovative Prozesse zu gestalten, die unsere Gesellschaft langfristig prägen.“

„Die Hochschule Koblenz ist eine Hochschule mit großer Spannbreite und bietet ihren Studierenden an den drei Standorten in Remagen, Höhr-Grenzhausen und am Hauptstandort Koblenz hervorragende Bedingungen und ein ausgezeichnetes Umfeld. Mit der hochqualifizierten Ausbildung, die hier geboten wird, sind die Voraussetzungen für beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach dem Studium gegeben. Unsere Hochschulen sind Impulsgeber für Innovationen und Zuwanderungsmagnete für kluge Köpfe. Als Landesregierung schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen“, so Wissenschaftsminister Clemens Hoch bei der Begrüßung der Erstsemester. „Mit ihrer Entscheidung, ein Studium an der Hochschule Koblenz aufzunehmen haben Sie eine gute Wahl getroffen“, beglückwünschte er die Studierenden und gratulierte ihnen zum Eintritt in das akademische Leben.

Neben der Ernennung von Prof. Dr. Daniela Braun zur Ehrensenatorin wurde der festliche Rahmen auch genutzt, um Promovierte der Hochschule Koblenz zu ehren. Muhammad Fraz Ismail, Tomas Mader, Marcell Wolnitza, Yolna Grimm, Daniel Friemert und Finn Rieken wurden für ihre herausragenden Forschungsleistungen gewürdigt. Ihre Arbeiten wurden von der Hochschule mit großer Anerkennung bedacht. „Es ist uns eine große Freude, die herausragenden Leistungen unserer Promovierten zu würdigen. Ihre Forschungsarbeiten tragen wesentlich zur wissenschaftlichen Entwicklung bei und stärken zugleich das Profil der Hochschule Koblenz“, betont Dr. Beate Feuchte vom Graduiertenzentrum der Hochschule.

Dieter Overath, ehemaliger Geschäftsführer des Fairtrade Deutschland e.V., widmete seine Festrede dem wichtigen Thema der Nachhaltigkeit und beeindruckte mit tiefen Einblicken in die Herausforderungen und Chancen dieses Bereichs. Mit seiner langjährigen Erfahrung im fairen Handel betonte er die Notwendigkeit, soziale, ökologische und ökonomische Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen, um eine gerechtere Weltwirtschaft zu schaffen. Overath regte zu neuen Denkansätzen an, wie jeder Einzelne und Unternehmen nachhaltiger handeln können. Besonders hob er die Hochschule Koblenz als idealen Ort hervor, um interdisziplinäres Denken und Forschen voranzutreiben. Seine Rede inspirierte das Publikum, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zur globalen Nachhaltigkeit beizutragen.

Ehrungen für besondere Leistungen

Ein Höhepunkt des Semesterauftakts war die Verleihung mehrerer Preise an Studierende der Hochschule Koblenz. Der mit 1.000 Euro dotierte DAAD-Preis für internationale Studierende ging an Migena Doku aus dem Fachbereich Mathematik, Informatik, Technik am RheinAhrCampus. Die Absolventin überzeugte durch herausragende akademische Leistungen im Bereich der Medizintechnik und ihr starkes Engagement für die Förderung von Frauen in MINT-Berufen. „Migena Doku kam aus Albanien nach Deutschland und zeigte sowohl während ihres Bachelor- als auch während des Master-Studiums exzellente Leistungen und als Mentorin im Ada Lovelace Projekt gesellschaftliches Engagement“, betonte Prof. Dr. Vesna Prokic, die die Absolventin für diesen Preis vorgeschlagen hatte. Der Preis wird vom DAAD mit Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert.

Besonders stolz zeigte sich die Hochschule Koblenz auch über die Vergabe von vier Sonderpreisen der Deutschen Bundesbank, die von der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zur Verfügung gestellt wurden. Akin Zengin und Lea Ruster erhielten die mit jeweils 2.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre herausragenden Masterthesen. Katharina Höfer, die bei der Veranstaltung nicht anwesend war und Sophie Ax wurden für ihre Bachelorarbeiten mit einem Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro ausgezeichnet. Alle vier hatten in ihren Abschlussarbeiten im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Themen aus den Geschäftsfeldern der Deutschen Bundesbank bearbeitet. Betreut wurden sie von Prof. Dr. Michael Kaul. Martin Condé aus dem Stab des Präsidenten der Hauptverwaltung in Rheinland-Pfalz und dem Saarland der Deutschen Bundesbank hob in seiner Ansprache die besonderen Leistungen der Studierenden hervor und gratulierte ihnen zu ihrem Erfolg.

Der Musiker und Songwriter Mike Crenshaw aus Koblenz sorgte mit seiner musikalischen Begleitung für ein feierliches Ambiente. Im Anschluss bot sich den Gästen bei Fingerfood und Getränken die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen und den erfolgreichen Semesterauftakt gemeinsam zu feiern.

Die Hochschule Koblenz freut sich auf ein spannendes akademisches Jahr 2024/2025, in dem sich erneut die Leistungsstärke und das Engagement der Hochschule und ihrer Studierenden zeigen werden.

Foto: Clemens Hoch, Wissenschaftsminister mit Ehrensenatorin Prof. Dr. Daniela Braun und Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz (v.l.) im Rahmen des Feierlichen Semesterauftakts Foto: Hochschule Koblenz/ Dünnes