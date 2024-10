Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

INGELHEIM – 11. Landesorchesterwettbewerb in Ingelheim – Spitze der rheinland-pfälzischen Amateurorchester präsentiert sich am 2. und 3. November in der kING

Zum 11. Mal findet vom 2. bis 3. November 2024 der Landesorchesterwettbewerb Rheinland-Pfalz statt. Diesmal ist die kING (Kultur- und Kongresshalle) Ingelheim Veranstaltungsort. Dort messen sich rheinland-pfälzische Amateurmusiker aus 16 Orchestern in 11 Kategorien musikalisch miteinander. Die Vorspiele sind öffentlich und finden am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 17 Uhr und am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr statt. Der Eintritt hierzu ist frei. Am Samstagabend findet um 19.00 Uhr ein großer Big Band Abend statt, bei dem fünf rheinland-pfälzische Big Bands zu hören sein werden.

Neben dem Leistungsvergleich der Orchester, die sich bei einer erfolgreichen Teilnahme für den Deutschen Orchesterwettbewerb 2025 in Mainz und Wiesbaden qualifizieren können, steht auch der Begegnungsgedanke im Mittelpunkt. Hintergrund ist, dass Begegnung und Leistungsvergleich gleichermaßen dem Ziel dienen, gemeinsames Musizieren in einem Ensemble, individuelles Können und sinnvolle Freizeitbeschäftigung miteinander zu verbinden.

Erstmals findet die Begegnung „Jugend jazzt für Jazzorchester“ im Rahmen des Landesorchesterwettbewerbs statt.

Die Austragung des Wettbewerbs ist öffentlich, interessierte Zuhörer sind herzlich willkommen! Der Big Band-Abend findet bei freiem Eintritt statt. Spenden sind gerne gesehen.

Ausgerichtet wird der Landesorchesterwettbewerb vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz. Ermöglicht wird der Wettbewerb durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration, der Strecker-Stiftung und der GlücksSpirale von Lotto Rheinland-Pfalz. Die Musikschule im WBZ Ingelheim unterstützt den Landesmusikrat in Kooperation.

Die öffentlichen Vorspiele zum Landesorchesterwettbewerb finden bei freiem Eintritt am Samstag von 10.30-17 Uhr und am Sonntag von 10.30-15.00 Uhr in der kING in Ingelheim statt. Der Big Band Abend am 2. November beginnt um 19.00 Uhr. Auch hier ist der Eintritt frei.

Programm

Samstag, 2. November 2024

10:30 Uhr: Musikvereinigung Bingen Gaulsheim

11:20 Uhr: Jugendorchester Musikverein Löf

12:10 Uhr: Sinfonisches Blasorchester am Landesmusikgymnasium Montabaur

14:15 Uhr: Blechbläserensemble des Landesmusikgymnasiums Montabaur

15:05 Uhr: Mandolinenorchester des Musik- und Wanderclubs „Rietania“ Rhodt

15:55 Uhr: Blockflötenensemble Gonsenheim

17:00 Uhr: Ergebnisbekanntgabe und Urkundenverleihung

Großer Big Band Abend, Samstag, 2. November 2024

19:00 Uhr: The Blueberry Jazzorchestra (Montabaur)

19:40 Uhr: Blue Light Big Band (Ludwigshafen)

20:35 Uhr: The Yellow Tone Orchestra (Montabaur)

21:15 Uhr: Swinging Fusion Big Band (Mörsbach)

22:00 Uhr: Big Band der Hochschule Kaiserslautern

Sonntag, 3. November 2024

10:30 Uhr: Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern

11:20 Uhr: musica viva – Kammerphilharmonie am Landesmusikgymnasium Montabaur

12:10 Uhr: cantomano (Montabaur)

14:15 Uhr: Silberklappe (Koblenz)

15:05 Uhr: flautastique (Montabaur)

16:15 Uhr: Ergebnisbekanntgabe und Urkundenverleihung