Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Gewahrsamnahme nach Ladendiebstahl in Neuwied

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel eine 33-jährige Frau gleich zweimal negativ auf. Die stark alkoholisierte Frau aus Rengsdorf urinierte zunächst vor einen Hauseingang im Bereich der Berggärtenstraße in Neuwied. Ihr wurde durch eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung ein Platzverweis erteilt. Neben dem Fehlverhalten randalierte die polizeilich hinreichend bekannte Frau kurze Zeit später in der nahegelegenen Shell Tankstelle und entwendete dort ein handelsübliches Feuerzeug. Die Frau wurde schlussendlich zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Quelle: Polizei