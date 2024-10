Veröffentlicht am 26. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Diebstahl von Fahrzeugteilen in Neuwied

Im Zeitraum zwischen Montag, den 21. und Freitag, den 25. Oktober 2024 wurden an einem Renault Master Fahrzeugteile im Wert von 3.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug parkte ordnungsgemäß im Außenbereich eines umfriedeten Firmengeländes in Neuwied-Engers, Im Schützengrund. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei