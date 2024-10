Veröffentlicht am 26. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwieder „Weinfahrten 67+“ begeistern bei Premiere – Ab 2. November zu den kostenlosen Weihnachtsfeiern anmelden

Die Menschenmenge vor der Neuwieder Tourist-Info beim Beginn des Kartenvorverkaufs ließ es erahnen: Die Fahrten zum Weingut Zwick im Rahmen der städtischen Veranstaltungen 67+ erfreuten sich größter Beliebtheit. Binnen Minuten waren alle Plätze vergeben. An zwei Nachmittagen im Oktober brachen dann jeweils 90 Neuwiederinnen und Neuwieder mit dem Reisebus in Richtung Hammerstein auf. Dort angekommen, genossen alle die Geselligkeit bei dem ein oder anderen Glas Wein und leckerem Zwiebelkuchen. Eine Wiederholung in 2025 ist schon in Planung.

Neben der Weinprobe, gekonnt moderiert von Elmar Zwick, sorgte Alleinunterhalter Klaus Hardy musikalisch für den passenden Rahmen. Zusätzliche Feierstimmung brachte zudem Thomas Kagelmann mit seinem Akkordeon in gewohnt mitreißender Manier. Ausgelassen schunkelten und sangen die Teilnehmer des Herbstausflugs. Als Überraschungsgäste überzeugten sich Weinkönigin Cosima Wilms mit ihren Weinprinzessinnen Esther Zwick und Maike Röttgen aus Rheinbrohl und Hammerstein von der guten Stimmung im Saal. Sie berichteten freudestrahlend über den Weinanbau in der Region.

Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing blickt zufrieden auf die Weinproben zurück: „Nach dem rasanten Ausverkauf der Karten und zwei Nachmittagen mit bester Stimmung, freue ich mich sehr darüber, dass wir die Interessen vieler Personen ab 67 Jahre angesprochen haben. Mit dem neuen Konzept scheinen wir auf dem richtigen Weg zu sein“, freut sie sich und ergänzt: „Im nächsten Jahr wird es wieder herbstliche Weinfahrten geben, wir arbeiten bereits an der Umsetzung!“

Schon jetzt vormerken: Als nächstes stehen auf dem Jahresprogramm der Veranstaltungen für ältere Neuwiederinnen und Neuwieder die kostenfreien Weihnachtsfeiern 67+. Diese laden am Freitag, 6., Samstag, 7. und Sonntag, 8. Dezember von 16 bis 18.30 Uhr zum geselligen Adventsnachmittag in der Raiffeisensporthalle am Ringmarkt in Neuwied. Neben einem weihnachtlichem Bühnenprogramm lockt die ein oder andere Überraschung und einen Imbiss. Auch Partner und Partnerinnen sind willkommen. Es ist möglich, einen Wunschtermin und eine Alternative anzumelden. Falls nur der Alternativtermin realisiert werden kann, benachrichtigen die Organisatoren die Teilnehmenden entsprechend.

Anmeldungen zur Weihnachtsfeier sind von Samstag, 2. November, bis Montag, 18. November, per Mail an senioren@stadt-neuwied.de, persönlich in der Tourist-Information oder bei Susanne Thiele im Amt für Stadtmarketing, Pfarrstraße 8, Raum 107 (1.OG) möglich. Wer noch keine Einwilligung zur persönlichen Einladung abgegeben und daher keine Einladung per Post erhalten hat, bekommt zudem an diesen Stellen sein Anmeldeformular. Auch zu den Weihnachtsfeiern wird ein Bustransfer angeboten. Details dazu erfahren Interessierte bei der Anmeldung. Fotos: Susanne Thiele