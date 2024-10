Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Julia Höhner eröffnet HNO-Praxis in Altenkirchen – Start am 5. November – Jetzt schon Termine vereinbaren

Der 5. November wird sowohl für Julia Höhner als auch für die Menschen in Altenkirchen ein ganz besonderer Tag. Denn dann eröffnet die 36-Jährige dort in der Wilhelmstraße 41 ihre Praxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (HNO). Dass sie sich in diesem Gebiet niederlässt, ist ein Glücksfall für die Region im Westerwald. Der Landkreis und die Stadt Altenkirchen, die Verbandsgemeinde (VG) Altenkirchen-Flammersfeld und die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) waren bei der Neugründung mit im Boot und unterstützten Höhner bei der Umsetzung ihres Herzensprojekts.

Julia Höhner und ihr Mann lieben das Leben auf dem Land. So sind die gebürtige Eiflerin und der gebürtige Westerwälder nach Stationen in Wiesbaden, Düsseldorf und Köln mit ihren beiden Jungs nach Müschenbach gezogen. „Ich hatte schon immer den Wunsch, auf dem Land zu praktizieren. Denn ich mag den engen und lang anhaltenden Kontakt zu den Patientinnen und Patienten“, sagt die HNO-Ärztin. Vorher war sie an verschiedenen Kliniken und als angestellte Ärztin in einer Praxis tätig. Jetzt wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet ihre eigene Praxis in der Heimat ihres Mannes. „Ich freue mich, selbstbestimmt arbeiten und gestalten zu dürfen und meine eigene Chefin zu sein. Außerdem schätzen wir die Nähe zur Natur und zu Freunden und der Familie. Deshalb ist dieses Projekt jetzt und hier genau richtig.“

Unterstützung von vielen Seiten

Von der Idee bis zur Umsetzung vergingen mehrere Jahre. Die Entscheidung musste reifen. Plötzlich alleine für alles verantwortlich zu sein, sieht Höhner schon als große Herausforderung. Da ist beispielsweise das finanzielle Risiko, nicht nur für sich, sondern auch für ihre drei Medizinischen Fachangestellten, der Spagat, Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bekommen, und die Unsicherheit, ob die Praxis von den Patientinnen und Patienten gut angenommen wird. Schließlich handelt es sich nicht um eine Übernahme einer bestehenden Praxis, sondern um eine Neugründung. „Ich hatte aber glücklicherweise sehr viel Unterstützung vom Landkreis, von der Verbandsgemeinde, der Stadt und der KV RLP. Sie haben mich ermutigt und hatten auch ganz konkrete Tipps parat“, bemerkt Julia Höhner.

So halfen Mitarbeitende der Kreisverwaltung etwa beim Finden und Herrichten der Räumlichkeiten und stellten Kontakt zu den wichtigsten Akteurinnen und Akteuren vor Ort her. Die VG griff der Ärztin mit einer finanziellen Förderung in Höhe 30.000 Euro unter die Arme, die Stadt mit 20.000 Euro. Diese können Ärztinnen und Ärzte bekommen, wenn sie in der Region eine neue Praxis eröffnen. Die KV RLP fördert die Neugründung über ihren Strukturfonds mit 39.000 Euro und stand Julia Höhner unter anderem beim Zulassungsprozedere zur Seite. Die Ärztin profitiert aber nicht nur von der finanziellen Hilfe. „Es gibt so viele Fragen zu klären. Da ist es überaus wertvoll, das Know-how der jeweiligen Expertinnen und Experten in Anspruch nehmen zu können. Es ist toll, wie alle an einem Strang gezogen haben.“

Versorgung vor Ort stärken

Sowohl die Kommunalvertreterinnen und -vertreter als auch die KV RLP sind froh, dass die junge Ärztin sich in Altenkirchen niederlässt und damit die ambulante Versorgung in der Region stärkt. Aktuell gibt es im gesamten Landkreis lediglich eine ambulant tätige HNO-Ärztin in Betzdorf. Julia Höhner selbst ist überzeugt, den richtigen Schritt gegangen zu sein, und freut sich auf die Praxiseröffnung: „Mein größtes Anliegen ist es, die Menschen hier gut zu versorgen und ihnen eine kompetente Ansprechpartnerin zu sein“, sagt sie und möchte für ihre Patientinnen und Patienten auch eine Wohlfühlatmosphäre schaffen.

Zu Beginn bietet sie zunächst eine Grundversorgung an. Geplant ist, diese später um zusätzliche Leistungen wie Allergietests und Infusionstherapie zu erweitern. „Am liebsten übrigens zusammen mit einer Kollegin oder einem Kollegen“, so Höhner. „Es wäre schön, wenn jemand in die Praxis einsteigen würde. Die freien Sitze sind da, der Bedarf auch. Und die Region bietet eine gute Infrastruktur und jede Menge Lebensqualität.“

Telefonische Terminvereinbarung vorab möglich

Julia Höhner und ihr Team sind ab dem 5. November montags bis freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr in der Praxis erreichbar. Um einen Termin zu vereinbaren, können Patientinnen und Patienten vorab telefonisch Kontakt aufnehmen. Dies ist vom 28. bis 31. Oktober jeweils zwischen 10 und 12 Uhr unter der Nummer 02681 9841297 möglich. Zusätzlich soll es demnächst die Möglichkeit geben, Termine über die Website www.hnopraxisaltenkirchen.de zu buchen.