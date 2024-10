Veröffentlicht am 26. Oktober 2024 von wwa

HILGENROTH – Durch die Straßen auf und nieder leuchten die Laternen wieder

Am Samstag, 09. November 2024, treffen sich die Hilgenrother um 17:00 Uhr an der Bushaltestelle und möchten mit den Kindern und dem St. Martin eine kleine ausgewählte Strecke durch das Dorf gehen. Der Weg wird an vielen Türen und Grundstücken vorbeiführen und wäre es wenn die Bewohner den Kindern den Weg mit Lichtern erhellen würdet. Die Wegstrecke: Bushaltestelle – Gartenweg – Kiefernweg – Blumenstraße – Marienthaler Straße – Zwischenweg Zimmerei Link – Erbacher Straße – Spielstraße – Sonnenhof.

Am Sonnenhof wartet zum Abschluss das Martinsfeuer! Es gibt Weckmänner, Kinderpunsch, Kakao, Würstchen im Brötchen, Glühwein und kalte Getränke. Für die Bestellung der Weckmänner wird um Anmeldung bis zum 04. November 2024 bei Anja Gerlich, 0160-1573589, oder Helga Rüttger, 0151-50617859 gebeten. Der Sonnenhof hat geöffnet! Foto: Archiv BK – diwa