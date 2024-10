Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 von wwa

KANDEL – 13-Jähriger aus Kandel wird vermisst

Seit Samstag, 28. September 2024, wird ein in Kandel wohnender 13-Jähriger vermisst. Er verließ am 28. September 2024 eine Jugendeinrichtung in Kandel. Zuletzt wurde er im Bereich der Robert-Koch-Straße gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden. Die Öffentlichkeit wird um Mithilfe gebeten. Beschreibung des 13-Jährigen: – ca. 160 bis 170 cm groß; – schlank; – blonde Haare. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild des Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/9KgL89u. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341 287-0 an die Kriminalinspektion Landau zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei