Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 von wwa

LINKENBACH – Frontalzusammenstoß auf der L 265 – mehrere Personen verletzt – eine davon schwer

Am 25. Oktober 2024, gegen 10:40 Uhr, kam es auf der L 265, in der Gemarkung Linkenbach, zu einem schweren Verkehrsunfall unter der Beteiligung zweier PKW. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer in Begleitung eines Beifahrers befuhr die L 265 in Fahrtrichtung Daufenbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er am Ende eines Kurvenbereichs auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und es kam zur Frontalkollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW, besetzt mit einer Person. Alle Personen wurden verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Der Transport des 19-jährigen Fahrzeugführers, der sich schwere Verletzungen zuzog, erfolgte mit einem Rettungshubschrauber. Quelle: Polizei