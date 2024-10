Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 von wwa

LINZ am Rhein – Verkehrsunfallflucht in Linz am Rhein

Donnerstagmorgen, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr, wurde in Linz, in der Straße „Grüner Weg“, ein grauer Peugeot beschädigt, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Unfallverursacher dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben, das vermutlich beim Vorbeifahren den Schaden verursachte. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430. Quelle: Polizei