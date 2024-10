Veröffentlicht am 25. Oktober 2024 von wwa

STRASSENHAUS – Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers in Straßenhaus

Am 24. Oktober 2024 gegen 15:00 Uhr ereignete sich an einer Bushaltestelle in der Ortschaft Straßenhaus ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Busfahrers. Aus unbekannten Gründen griff eine männliche Person einen Busfahrer körperlich an und verletzte ihn. Anschließend flüchtete die Person zu Fuß in ein Wohngebiet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter angetroffen werden. Er hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu rechtfertigen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei