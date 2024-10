Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

KURTSCHEID – Verkehrsunfall an der Einmündung L 257 zur B 256 – Radfahrer verletzt

Mittwoch kam es auf der L 257 an der Einmündung zur B 256 in der Gemarkung Kurtscheid zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin und ein 61-jähriger Radfahrer befuhren die L 257 aus Richtung Kurtscheid kommend in Fahrtrichtung Bonefeld. An der Einmündung zur B 256 musste die Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen und warten. Der Radfahrer erkannte dies zu spät, konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Quelle: Polizei