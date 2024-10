Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Migrationsbeirat wird am 10. November gewählt – 21 Personen stehen für den Kreis-Migrationsbeirat zur Wahl – Landrat Achim Hallerbach wirbt für hohe Wahlbeteiligung

Die Wahlzeit des amtierenden Kreis-Migrations-Beirats neigt sich dem Ende entgegen – am 10. November 2024 wird der Beirat für Migration und Integration im Landkreis Neuwied neu gewählt. „Gerade in der heutigen Zeit ist es immanent wichtig, Verbindungen zwischen den Kulturen aufzubauen und zugleich mentale Grenzen abzubauen, um gegenseitiges Verständnis zu fördern“, wirbt Landrat Achim Hallerbach, zugleich Kreiswahlleiter, für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung.

Die Beiräte für Migration und Integration sind ein Fachgremium für Migration und Integration und ein wichtiger Akteur der lokalen Politik. Ihre Mitglieder vertreten die Belange der zugewanderten Bevölkerung, indem sie beispielsweise interkulturelle Feste vorbereiten und veranstalten, in Ausschüssen mitarbeiten oder auch eigene Projekte initiieren.

Insgesamt 21 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um die 10 Sitze im Beirat, die neu zu vergeben sind. Das sind im Einzelnen:

Al Abdullah, Maan, 56564 Neuwied

Al Eid, Eid, 56566 Neuwied

Asfour, Eyad, 56564 Neuwied

Deinega, Olga, 56564 Neuwied

Doubal, Khalil, 56564 Neuwied

Heddo, Rojin, 56567 Neuwied

Groschupf, Hans-Peter, 56566 Neuwied

Ismayilova, Manzar, 56566 Neuwied

Jacka, Dilorom, 56564 Neuwied

Jasiqi, Violeta, 53545 Linz am Rhein

Klarkson, Kseniia,56564 Neuwied

Kowallek, Siegfried, 56564 Neuwied

Mohammad, Almaz, 56564 Neuwied

Namazi, Maryam, 56564 Neuwied

Nussbaumer, Georginah, 53547 Hausen (Wied)

Olabi, Mazen, 56564 Neuwied

Punnoor, Ashwini, 53619 Rheinbreitbach

Shodab, Samar, 56564 Neuwied

Tawil, Najlaa, 56564 Neuwied

Vargas Arias, Cecilia, 53547 Leubsdorf

Zhadan, Iryna, 56566 Neuwied

Wählen dürfen alle Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit und staatenlose Einwohner. Auch Einwohnerinnen und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben (z.B. als Spätaussiedler oder durch Einbürgerung), sind wahlberechtigt.

Wählerinnen und Wähler müssen am Wahltag 16 Jahre alt sein und seit mindestens 3 Monaten im Landkreis Neuwied wohnen. Alle wahlberechtigten Personen sollten hierzu bereits per Post die sogenannte Wahlbenachrichtigung erhalten haben. Sie ist ein wichtiges Dokument, um die Wahlberechtigung nachzuweisen und sollte am Wahltag unbedingt mit ins Wahllokal gebracht werden.

Wer sich für wahlberechtigt hält, aber keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte sich möglichst zeitig beim Wahlamt der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung bzw. der Stadtverwaltung Neuwied melden. Die Wahl zum Beirat für Migration und Integration findet als sogenannte „Urnenwahl“ statt. Wählerinnen und Wähler suchen dazu das für sie zuständige Wahllokal auf. Welches das zuständige Wahllokal ist, steht in der Wahlbenachrichtigung.

Gewählt wird am Sonntag, 10. November 2024. Geöffnet sind die Wahllokale von 10 Uhr bis 16 Uhr. „Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und entscheiden Sie mit, wer in den kommenden 5 Jahren auf Kreisebene im Beirat für Migration und Integration die Belange der ausländischen Menschen vertritt. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag für Toleranz und Frieden in Kreis und Stadt Neuwied“, ruft Landrat Hallerbach zur Wahl auf.