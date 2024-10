Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

OBERWAMBACH – 3. Oberwambacher Martinsmarkt am Samstag, 9. November ab 15.00 Uhr

Bald ist es so weit. Am Samstag, dem 9. November 2024 veranstaltet die Dorfgemeinschaft Oberwambach den 3. Oberwambacher Martinsmarkt. Der Verein „Wir in Wannmisch“, zusammen mit der Ortsgemeinde und den „Jugendfreunden Oberwambach e. V.“ haben während der vergangenen Monate ein großes Angebot auf dem Dorfplatz in der Hauptstraße zusammengestellt. Geöffnet ist der Markt ab 15.00 Uhr.

Zahlreiche Verkaufsstände mit ausschließlich regionalen Verkäufern bieten verschiedenste Angebote an. Von Dekorationsartikeln, über Schmuck, Taschen, Strickwaren, Kleidung und Kunsthandwerk wird alles angeboten. Hinzu kommen landwirtschaftliche Produkte, Blumen, Wein und Honig. Ein Bücherbasar rundet die Verkaufsaktivitäten ab.

Hinzu kommt ein kulinarisches Angebot. Es gibt einen Verkaufsstand mit selbstgeröstetem Kaffee und Waffeln, einem Imbiss, es werden Reibekuchen und Crêpes gebacken. Vor Ort gibt es auch wieder selbstgebackenes Brot, dass man selbstverständlich auch verkosten kann. Frisch geräucherte Forellen runden das Angebot ab.

Gegen 16.00 Uhr findet ein kleines Unterhaltungsprogramm mit den Auftritten des „Spatzenchors“ und des Projektchors „Power Station“ der evangelischen Kirchengemeinde statt.

Um 18.00 Uhr folgt ein weiteres Highlight, organisiert von den Jugendfreunden Oberwambach. In der evangelischen Kirche wird durch Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe eine Martinsandacht gehalten. Diese wird vom Posaunenchor Kroppach-Hilgenroth musikalisch begleitet. Daran schließt sich der Umzug mit Sankt Martin durch die Straßen von Oberwambach an. Seinen Abschluss findet der Umzug auf dem Marktgelände am Dorfplatz. Dort wird das Martinsfeuer brennen und für die Kinder wird es Weckmänner geben. Oberwambach freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher aus nah und fern.

Die Ortsdurchfahrt Oberwambach ist am Veranstaltungstag gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird innerörtlich umgeleitet. Parkplätze stehen am Ortseingang, auf dem Parkplatz am Friedhof in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Weckmänner können zum Preis von je 2€ unter der Mailadresse jugendfreunde-oberwambach@gmx.de bestellt werden. Fotos: OG Oberwambach