Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

KIRCHEN – Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: Seniorenbüro und Kreisseniorenbeirat informieren

Was geschieht, wenn man durch Behinderung oder Krankheit nicht mehr dazu in der Lage ist, über das eigene Leben selbst zu bestimmen und persönliche Angelegenheiten selbstständig zu regeln? Wann ist eine Vorsorgevollmacht sinnvoll? Und wie erstellt man eine aussagekräftige Patientenverfügung? Darum geht es bei einer Informationsveranstaltung des Seniorenbüros der Kreisverwaltung und des Kreisseniorenbeirates am Mittwoch, 13. November, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Lindenstraße 1).

Referieren wird Diplom-Sozialpädagoge Roland Günter, Leiter des Betreuungsvereins des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Altenkirchen. Alle am Thema Interessierten sind dazu eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten bis zum 8. November. Kontakt: Agnes Brück, Kreisverwaltung Altenkirchen, Tel.: 02681 – 812086, E-Mail: agnes.brueck@kreis-ak.de