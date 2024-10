Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – DAAD-Preis 2024 an albanische Studentin Migena Doku verliehen

Im Rahmen des feierlichen Semesterauftakts der Hochschule Koblenz wurde der diesjährige DAAD-Preis an die albanische Studentin Migena Doku verliehen. Mit dem mit 1.000 Euro dotierten Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) werden jedes Jahr herausragende internationale Studierende ausgezeichnet, die durch besondere akademische Leistungen und bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement überzeugen.

Nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Bachelorstudium der Medizintechnik setzte Migena Doku ihren akademischen Weg im Masterstudium Applied Physics fort. Während des Masterstudiums mit dem Schwerpunkt Medizintechnik nahm Doku freiwillig an einem Forschungsprojekt erfolgreich teil. Ihre Masterarbeit schloss Doku in der Wege Klinik (ehemals Robert Janker Klinik) in Bonn hervorragend ab.

Doku konnte die Jury mit ihren exzellenten Studienleistungen sowie ihrem vielfältigen Engagement an der Hochschule Koblenz beeindrucken. Sie setzte sich als Mentorin im Ada-Lovelace-Projekt (ALP), einer Initiative zur Förderung von Mädchen und jungen Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen ein. Dank ihrer Offenheit und ihres interkulturellen Interesses baute Doku schnell ein soziales Netzwerk auf und unterstützte ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen beim Lernen. Als Tutorin leitete sie Mathematikübungen und half neuen Studierenden beim Studienstart. Für ihre Leistungen erhielt sie 2020 bereits das Deutschlandstipendium.

Prof. Dr. Vesna Prokic schlug Doku für den DAAD-Preis vor. „Migena Doku hat uns mit ihrer außergewöhnlichen akademischen Leistung und ihrem Engagement beeindruckt“, betonte Prokic und ergänzte: „Ihre Hingabe und ihr Einsatz im Studium und darüber hinaus machen sie zu einer Vorbildstudentin und einer würdigen Preisträgerin dieses renommierten Preises.“

Migena Doku betonte, wie wichtig es ihr sei, das Gelernte weiterzugeben und anderen Frauen den Weg in die MINT-Berufe (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu erleichtern. „Ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich während meines Studiums hier in Deutschland erfahren habe. Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung meiner Leistungen, sondern auch eine Motivation, mich weiterhin für die Förderung von Frauen in der Technik einzusetzen.“

Anne Quander, Leiterin des International Office der Hochschule Koblenz, zeigte sich begeistert von der Preisträgerin: „Ich freue mich sehr, diese Auszeichnung an eine so engagierte Studierende zu verleihen, die zeigt, wie wertvoll kultureller Austausch für unsere Hochschule ist. Migena Doku ist ein leuchtendes Beispiel für den Beitrag, den internationale Studierende zu unserer Gesellschaft und Wissenschaft leisten.“

Der DAAD-Preis wird an jeder Hochschule in Deutschland vergeben und soll dazu beitragen, den vielen ausländischen Studierenden „Gesichter“ zu geben und ihre Geschichten zu erzählen. Die Preisträgerinnen und Preisträger stehen für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der ganzen Welt. Sie sind zukünftige Partner für Deutschland in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. Der Preis wird vom DAAD mit Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert.

Informationen zum DAAD-Preis und den internationalen Programmen der Hochschule Koblenz finden Sie auf der Webseite des International Office unter https://www.hs-koblenz.de/rmc/international-office/. Informationen zum Bachelorstudiengang Medizintechnik (https://www.hs-koblenz.de/mut/medizintechnik/medizintechnik-studieren) sowie zum Masterstudiengang. Applied Physics (https://www.hs-koblenz.de/mut/applied-physics/ueberblick) finden sich auf den Internetseiten der Hochschule Koblenz.

Das Ada-Lovelace-Projekt (ALP) wurde benannt nach der englischen Mathematikerin Ada Lovelace und ist das Rheinland-Pfälzische Kompetenzzentrum für Frauen in MINT. Ziel ist es, Mädchen und junge Frauen für Berufe und Studiengänge im MINT-Bereich zu gewinnen. Studentinnen arbeiten in diesem Projekt als Mentorinnen, bieten Praxisworkshops für Schülerinnen an und beraten junge Frauen in der Phase der Berufsorientierung. Das ALP wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus gefördert. Mehr Informationen unter www.ada-lovelace.de.