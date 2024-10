Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

VG ALTENKIRCHEN – Auf dem Weg in die digitale Zukunft

Die Verbandsgemeinde bietet eine weitere kostenfreie Fortbildung zur Digitalisierung für Vereine an. Die Fortbildungen im Rahmen des Projekts „Digital in die Zukunft“ werden in Kooperation mit der Leitstelle für Ehrenamt und Bürgerbeteiligung des Landes Rheinland-Pfalz und der Firma Medien und Bildung RLP angeboten. Das 2021 von der Landesregierung Rheinland-Pfalz initiierte Projekt unterstützt Vereine auf ihrem Weg in die Digitalisierung. Es umfasst Online-Seminare, einen digitalen Werkzeugkasten, Vernetzungsmöglichkeiten, den Ideenwettbewerb „Ehrenamt 4.0“ und einen Technikverleih mit Fortbildungsangeboten vor Ort.

Der letzte Fortbildungstermin in 2024: Mittwoch, 30. Oktober 2024 von 17:30 bis ca. 20:30 Uhr im Vereinsheim Weyerbusch, Inhalte der Fortbildung: Einführung in die Streaming-Technik und 4K-Kameras, Praktische Demonstrationen mit ATEM Mini Pro, Laptops, OBS Studio und Rode Wireless, Go Mikrofonen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung der Technik

Anmeldung: Die Teilnahme ist auf 15 Personen pro Termin begrenzt. Anmeldung und weitere Informationen finden sich auf der Webseite der Verbandsgemeinde unter https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/service/digital-in-die-zukunft oder scannen Sie den QR-Code. Gerne können Sie sich auch an Rebecca Seuser unter der Rufnummer: 02681-85-250 oder E-Mail: rebecca.seuser@vg-ak-ff.de wenden. Nach Abschluss der Fortbildung können Teilnehmende die „Digital in die Zukunft“ Streaming-Technik ausleihen.