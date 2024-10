Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Besondere RKK-Ehrung für Wolfgang „Bübi“ Ebach

Die Überraschung und Freude stand ihm buchstäblich ins Gesicht geschrieben, dem Wissener Vollblut-Karnevalisten Wolfgang „Bübi“ Ebach. Anlässlich der Jahreshauptversammlung der KG Wissen 1856 e.V. war auch Erwin Rüddel der Bezirksvorsitzende der Rheinische Karnevalskorporationen e.V. erschienen, um speziell den seit über 40 Jahren aktiven Karnevalisten mit einer besonderen Auszeichnung der RKK e.V. ehrend zu würdigen.

Ebach ist seit seiner Mitgliedschaft in der Karnevalsgesellschaft unermüdlich zu seiner eigenen, aber auch zur großen Freude seiner Kolleginnen und Kollegen und insbesondere der zahlreichen Anhänger des siegstädtischen Karnevals im Einsatz. So gehörte er von Beginn an zum Elferrat, hat zudem als Adjutant viele Prinzen sowie Prinzessinnen unterstützt und begleitet. Ein absolutes Highlight für alle Beteiligten war die Session 1985/86, als Wolfgang „Bübi“ Ebach, zum Karnevalsprinzen gekürt wurde und das närrische Zepter fest und zur Freude aller in seinen Händen hielt.

„In Anerkennung und als Dank für deine langjährige aktive Tätigkeit im Vorstand, sowie als Erster Zugleiter zeichnet dich die Rheinische Karnevals-Korporationen e.V., mit ihren mehr als 1.400 angeschlossenen Vereinen, mit dem RKK-Ehrenorden in Gold mit Brillanten am Rand aus“, erklärte Erwin Rüddel unter großer Zustimmung aller Anwesenden. Angemerkt wurde ebenso, dass Ebach Träger des für karnevalistische Verdienste verliehenen Stadtordens und des Rhein-Zeitung-Ordens ist. Gleichzeitig, so hieß es, war er Jahrzehnte als Brandmeister der Freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich tätig. „Dein unermüdliches Engagement und deine Hingabe im Ehrenamt sind ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Durch deinen Einsatz hast du der Gemeinschaft nicht nur wertvolle Zeit geschenkt, sondern auch das Leben einer Vielzahl der Menschen positiv bereichert“, so RKK-Bezirksvorsitzender Erwin Rüddel unter frenetischem Beifall.