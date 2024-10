Veröffentlicht am 24. Oktober 2024 von wwa

KESCHEID – Öffentliche Bekanntmachung zur Sitzung des Ortsgemeinderates Kescheid

Am Montag, 28. Oktober 2024, ab 20:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Kescheid eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: 1. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für den Neubau einer Dachgaube und eines Balkons sowie die Aufstockung einer Garage und Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses in ein Zweifamilienhaus in der Hauptstraße; 2. Neufassung der wiederkehrenden Ausbaubeitragssatzung in der Ortsgemeinde Kescheid; 3. Entwässerung Wegseitengraben ehemaliger Spurbahnplattenweg Auftragsvergabe; 4. Straßenwidmungen; 4.1. Widmung eines Gehweges Hauptstraße; 4.2. Widmung einer Gemeindestraße Hauptstraße; 4.3. Widmung einer Gemeindestraße Hardter Straße; 5. Verschiedenes; 6. Informationen des Ortsbürgermeisters; 7. Einwohnerfragestunde. Doris Lichtenthäler, Ortsbürgermeisterin