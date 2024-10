Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfall an Zebrastreifen in Dierdorf

Am 23. Oktober 2024 gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der Neuwieder Straße, in Höhe des Stadtparks in Dierdorf, an einem Zebrastreifen, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme fuhr der Radfahrer über den Zebrastreifen und wurde dabei durch einen PKW erfasst. Auf Grund des resultierenden Sturzes und des Zusammenstoßes wurde der Radfahrer in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert. Etwaige Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus (02634 952 0) in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei