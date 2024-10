Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

SAULHEIM – Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 63 bei Saulheim

Am 23. Oktober 2024 um 13:10 Uhr kam es auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz, in Höhe Saulheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten PKW bzw. Kleintransportern. Es wurden zwei Personen tödlich und zwei Personen schwer verletzt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Fahrbahn ist derzeit ab der Anschlussstelle Wörrstadt in Fahrrichtung Mainz immer noch gesperrt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten sich unter der 06132 / 950-100 mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei