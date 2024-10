Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

MICHELBACH – Bürger packen gemeinsam an

Zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger trafen sich in Michelbach, um gemeinsam die Hecken an den Friedhöfen und am Spielplatz zu schneiden. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde die Aktion zu einem geselligen und produktiven Tag für die Gemeinde.

Die Initiative, die von der Gemeinde organisiert wurde, fand großen Anklang. Viele Helferinnen und Helfer brachten ihre eigenen Werkzeuge mit und arbeiteten Hand in Hand, um die Grünflächen zu verschönern und für alle Besucher ein einladendes Ambiente zu schaffen. Die Hecken wurden nicht nur geschnitten, sondern auch auf die Bedürfnisse der Natur und der Anwohner abgestimmt, um eine harmonische Umgebung zu fördern.

Nach getaner Arbeit wurden die fleißigen Helfer mit einer wohlverdienten Stärkung belohnt. Bei kühlen Getränken und frisch zubereiteter Pizza konnten sich alle Teilnehmer entspannen und den Tag in geselliger Runde ausklingen lassen. Die Veranstaltung bot nicht nur die Möglichkeit, die Umgebung zu verschönern, sondern auch, neue Kontakte zu knüpfen und das Gemeinschaftsgefühl in Michelbach zu stärken.

Die Gemeinde bedankt sich herzlich bei allen, die an dieser Aktion teilgenommen haben, und freut sich auf weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft. Alex Schleiden, Ortsbürgermeisterin