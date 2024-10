Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erntedank-Gottesdienst, ein jahreszeitliches Fest im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen

Zum Erntedank-Gottesdienst versammelten sich viele Senioren und Seniorinnen sowie Gäste im Café Mocca. Pfarrer Triebel-Kulpe begrüßte alle, die gekommen waren, zum christlichen Erntedankfest. Wie der Name schon vermuten lässt, wird dieses Fest aus Dankbarkeit für die unzähligen Gaben der Natur zur Erntezeit gefeiert. Es soll auch an die Abhängigkeit des Menschen von der Natur erinnern. Der Altar war rundherum mit den Früchten einer farbenfrohen Ernte aus der Region geschmückt, wozu auch ein altes Wagenrad gehörte, was das Ganze besonders anschaulich und wunderschön anzusehen machte. Gemeinsam sangen alle Kirchenlieder zum Erntedank, die von Irmlinde Sohnius auf dem Keyboard begleitet wurden.

Nach dem Gottesdienst wurden alle von Pfarrer Triebel-Kulpe persönlich verabschiedet. Die Zeit wurde von den Gottesdienstbesuchern aber auch genutzt, um sich Geschichten von früheren Erntezeiten zu erzählen, wie man im Herbst Vorsorge für den Winter getroffen hatte, von den Kartoffel- und Getreideernten, vom Einkochen von Obst und Gemüse und vielem mehr. Davon, dass es schwere körperliche Arbeiten waren und trotzdem wunderschöne Zeiten, in denen der örtliche und familiäre Zusammenhalt noch großgeschrieben wurde und notwendig war. Hier wurde in der Landwirtschaft und den Dörfern auch der Menschen gedacht, die nicht genug zu essen hatten. Durch Sammelaktionen von den eingebrachten Ernten wurden sie von der Gemeinschaft mitversorgt. Heute gibt es das alles im Supermarkt in vollen Regalen und doch kehren immer mehr Familien zum eigenen kleinen Nutzgarten zurück.