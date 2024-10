Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

WILLROTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Willroth

Am Mittwoch, 06. November 2024, ab 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus in Willroth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung: 1. Erschließung der Straßen im Baugebiet „Im Rusterflur/Ober der Lay“; Vorstellung der Straßenplanung sowie Informationen zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen;

2. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für den Anbau einer Terrasse in der Steinstraße; 3. Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Errichtung von überdachten Elektroladestationen in der Raiffeisenstraße; 4. Im Rusterflur – Auftragsvergabe Straßenbeleuchtung; 5. Verschiedenes.

Nichtöffentliche Sitzung: 6. Grundstücksangelegenheiten; 7. Grundstücksangelegenheiten; 8. Verschiedenes. Wilfried Schiefer Ortsbürgermeister