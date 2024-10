Veröffentlicht am 23. Oktober 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Feuerwehr Einsatzfahrer auch auf Landesebene erfolgreich

40 hochqualifizierte Feuerwehrleute aus verschiedenen Regionen aus Rheinland-Pfalz versammelten sich, um am Landesentscheid im Geschicklichkeitsfahren in Bockenheim teilzunehmen. Im Starterfeld mit dabei, auch zwei Kameraden aus dem Kreis Altenkirchen.

Das Event wurde vom Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz organisiert und zielte darauf ab, die Fahrzeugbeherrschung und Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkräfte zu prüfen und zu fördern. Die Teilnehmer hatten sich zuvor auf Kreisebene qualifizieren müssen, um die Chance zu erhalten, am Landesentscheid teilzunehmen. In zwei verschiedenen Fahrzeugklassen traten sie gegeneinander an. Klasse A umfasst Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, Klasse B hingegen ist für die schwereren Fahrzeuge ausgelegt, Fahrzeuge über 9 Tonnen. Die Fahrzeuge wurden großzügigerweise vom Ausrichter gestellt, um sicherzustellen, dass alle Teilnehmer unter gleichen Bedingungen antreten konnten. In verschiedenen Disziplinen wurden die Teilnehmer geprüft. Bei jeder einzelnen Aufgabe kam es mehr auf die Präzision an als auf die Zeit.

Die beiden heimischen Fahrer zeigten sich zufrieden mit dem Abschneiden auf Landesebene. So erreichte Erik Otte aus der Verbandsgemeinde Wissen den 19. Platz in der Klasse A und Simon Schupp aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf den 7. Platz in der Klasse B.

Der Landesentscheid im Geschicklichkeitsfahren bietet außerdem eine hervorragende Gelegenheit, die Arbeit der Feuerwehr vor Ort und die Bedeutung ihrer Aufgaben in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die Teilnehmer zeigten beeindruckende Leistungen und bewiesen, dass sie in der Lage sind, in anspruchsvollen Situationen effektiv zu handeln.

Abschließend war der Landesentscheid im Geschicklichkeitsfahren ein beeindruckendes Ereignis, das die hervorragende Arbeit und das Engagement der Feuerwehrkräfte in unserem Bundesland würdigte. Der Kreisfeuerwehrverband gratuliert allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und dankt dem Landesfeuerwehrverband für die Organisation des Wettbewerbes. Volker Hain – Foto: FFW