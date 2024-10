Veröffentlicht am 22. Oktober 2024 von wwa

FRIEDEWALD – Unfall auf der L 285 bei Friedewald – Radfahrer schwer ver letzt

Montagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall auf der L 285, in der Gemarkung Friedewald, ein Radfahrer schwer verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr eine Gruppe von fünf Leichtkrafträdern die L 285 in Richtung Daaden. In gleicher Richtung war zu diesem Zeitpunkt ein 51jähriger Fahrradfahrer unterwegs. Als die Gruppe den Radfahrer überholen wollte, mussten sie von ihrem begonnenen Vorhaben aufgrund mangelnder Sichtverhältnisse durch eine Kuppe Abstand nehmen. Dabei kollidierte ein Leichtkraftradfahrer mit dem neben ihm befindlichen Radfahrer. Beide kamen mit ihren Fahrzeugen zu Fall. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Leichtkraftradfahrer wurde leicht verletzt. Der Führerschein des Kradfahrers wurde sichergestellt. Die L 285 war bis 23.00 Uhr gesperrt. Quelle: Polizei