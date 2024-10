Veröffentlicht am 22. Oktober 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Einbruch in einen Werkstattraum in Linz am Rhein

Im Verlauf des Wochenendes, zwischen 18. -und 21. Oktober 2024, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Werkstattraum in einem Wohnkomplex in der Linzhausenstraße, und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Polizeiinspektion Linz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei