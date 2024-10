Veröffentlicht am 22. Oktober 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Geförderter Breitbandausbau: Landkreis-Schreiben werden jetzt zugesendet

Zur Aufklärung von Irritationen innerhalb der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem kostenlosen Hausanschluss zum geförderten Breitbandausbau hatte sich die Kreisverwaltung Neuwied ergänzend zu ihren vorherigen Pressemitteilungen auch mit persönlichen Schreiben von Landrat Achim Hallerbach an betroffene Haushalte in den Verbandsgemeinden Unkel, Linz am Rhein, Bad Hönningen, Asbach und Dierdorf gewendet. Aufgrund eines technischen Fehlers sind nicht alle Schreiben von Landrat Achim Hallerbach bei ihren jeweiligen Empfängerinnen und Empfängern angekommen. Diesen Umstand bittet die Kreisverwaltung Neuwied zu entschuldigen. Mittlerweile ist die Ursache ermittelt, so dass die flächendeckende Zustellung zeitnah erfolgen wird.

Die eigentlichen Irritationen waren aufgrund von Inhalten einer von der MUENET GmbH & Co. KG herausgegebenen und versendeten Broschüre entstanden. Dazu hat Landrat Hallerbach nochmals ausdrücklich betont, dass der Hausanschluss für alle Adressaten im Ausbaugebiet kostenfrei bereitgestellt wird. „Unabhängig davon, ob Kundin oder Kunde einen Endkundenvertrag mit der Firma `MUENET GmbH & Co. KG´ abschließen oder nicht, erhalten Sie einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis zu Ihrer Haustür“, stellt Achim Hallerbach eindeutig klar.