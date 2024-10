Veröffentlicht am 22. Oktober 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zweite Sitzung des Kreisausschusses

Zweite Sitzung des Kreisausschusses am 28. Oktober 2024 – ab 16:30 Uhr im Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Zimmer (Raum 116), in der Parkstraße 1, in 57610 Altenkirchen

TAGESORDNUNG