Veröffentlicht am 22. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Delegation der polnischen Partnergemeinde Olszanka zu Gast in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Am zweiten Oktoberwochenende empfing die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld eine Delegation aus der polnischen Partnergemeinde Olszanka. Der neu gewählte Bürgermeister Tymoteusz Drebschok sowie mehrere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Ortsbürgermeister aus Polen folgten der Einladung und nutzten die Gelegenheit, die Region näher kennenzulernen. Die Partnerschaft zwischen Olszanka und Altenkirchen reicht bis ins Jahr 1995 zurück, als eine Delegation

aus Altenkirchen die polnische Gemeinde besuchte und erste Eindrücke sammelte. Der Gegenbesuch der polnischen Delegation fand im Mai 1996 statt, und es wurde schnell klar, dass ein Jugendaustausch im Zentrum der Zusammenarbeit stehen sollte. Diese Besuche führten schließlich am 15. April 1997 zur Unterzeichnung des offiziellen Partnerschaftsvertrages.

Der diesjährige Besuch der Delegation fand in einem besonderen Kontext statt, da viele Regionen Polens aktuell von Hochwasser betroffen sind. Bürgermeister Fred Jüngerich hob die Bedeutung dieser langjährigen Freundschaft hervor: „Die Freundschaft zwischen unseren Kommunen ist eine tragende Säule unserer demokratischen Werte. Gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich, wie wichtig es ist, über nationale Grenzen hinweg zusammenzustehen.“

Während ihres dreitägigen Aufenthalts hatten die Gäste die Möglichkeit, verschiedene Sehenswürdigkeiten und Projekte in der Verbandsgemeinde und der Region zu besichtigen. Höhepunkte des Besuchs waren unter anderem die Besichtigung des neuen, zukünftigen Hallenbads in Altenkirchen, ein Ausflug nach Maria Laach in der Eifel sowie eine Führung in der Hachenburger Brauerei. Ein besonderer Dank galt auch Paul Stefes, dem ehemaligen Ortsbürgermeister von Helmeroth und langjährigen Prokuristen der Brauerei, der maßgeblich an der Planung der interessanten Führung beteiligt war.

Bürgermeister Jüngerich dankte dem kommunalpolitischen Begleitteam sowie den Übersetzerinnen und Übersetzern, die den Austausch während des Besuchs unterstützt haben. „Die Partnerschaft zwischen Altenkirchen-Flammersfeld und Olszanka ist seit 27 Jahren ein starkes Zeichen für gelebte Solidarität, Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt.“, betonte Jüngerich.

Auch Bürgermeister Tymoteusz Drebschok lobte die langjährige Verbindung: „In dieser Partnerschaft liegt eine große Stärke. Gemeinsam können wir Herausforderungen meistern und die Werte der Demokratie weitertragen.“

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld freut sich auf die Fortsetzung dieser erfolgreichen Partnerschaft und auf viele weitere gemeinsame Projekte in der Zukunft.