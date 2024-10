Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

BAD KREUZNACH – Körperverletzung mit Todesfolge in Bad Kreuznach

Samstagabend, 19. Oktober 2024 gegen 20:15 Uhr erschienen in einem Bad Kreuznacher Krankenhaus zwei männliche Personen, wobei einer eine schwere Stichverletzung im Bereich der Schulter aufwies. Die verletzte Person, bei der es sich um einen 35-jährigen afghanischen Staatsangehörigen handelt, starb daraufhin wenig später im Krankenhaus.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, gerieten die beiden Männer mit einem 32-jährigen syrischen Staatsangehörigen in einer Bad Kreuznacher Parkanlage in Streit, wobei der ein Messer einsetzte und dem 35-Jährigen die tödlichen Verletzungen zuführte. Die genauen Hintergründe sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es ist jedoch von Streitigkeiten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität auszugehen.

Der Täter flüchtete von der Örtlichkeit, konnte jedoch noch in der Nacht von Einsatzkräften der Polizei vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde der Beschuldigte am Sonntag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Körperverletzung mit Todesfolge anordnete. Der 32-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Quelle: Polizei