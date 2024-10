Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfall auf der L 272 zwischen Germscheid und Asbach – Ersthelfer und Zeugen gesucht!

Montagmorgen gegen 07:51 Uhr alarmierte die Rettungsleitstelle Montabaur zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 272 zwischen Germscheid und Asbach. Laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei verlor der 34-jährige Fahrer eines BMW im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab, überschlug sich im angrenzenden Feld und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer wurde nicht verletzt. Der Fahrzeugführer wurde durch mehrere Passanten und den eintreffenden Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Ersthelfer, sich mit der Polizei Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei