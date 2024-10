Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

MONTABAUR – Großübung am Schulzentrum in Montabaur

Hoffentlich kommt es nicht zu einer lebensbedrohlichen Einsatzlage an einer Schule. Aber wenn doch, müssen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste optimal darauf vorbereitet sein. Deshalb ist es auch unerlässlich, die gemeinsame Bewältigung derartiger Lagen immer wieder zu trainieren. So auch am Montag am Schulzentrum in Montabaur. Dort wurde am Vormittag ein Szenario aufgerufen, das alle beteiligten Kräfte der Polizei, der Feuerwehr Montabaur sowie des Rettungsdienstes und anwesendem Notarzt vor eine große Herausforderung stellte.

Nachdem die Übungslage bereinigt war und durch die zahlreich anwesenden polizeilichen Einsatztrainer und Schiedsrichter die Übungsnachbereitung abgeschlossen war, folgte am Nachmittag ein zweites Szenario, bei dem die in der Vormittagsübung festgestellten Verbesserungsvorschläge gleich umgesetzt werden konnten. Letztendlich konnte in der großen Abschlussbesprechung von allen Übungsteilnehmern ein positives Fazit gezogen werden. Alles in allem ein gelungener Übungstag, bei dem sich alle Beteiligten sich ein Stück weit näher kennenlernten und der ein Zugewinn für die Sicherheit in der Region brachte. Quelle: Polizei