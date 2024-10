Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

Tom Kalender ist jüngster ADAC GT Masters-Champion – Vorzeitiger Meister und Laufsieg in Hockenheim

Mit einem perfekten Rennwochenende endete für Tom Kalender die Debütsaison im ADAC GT Masters. Das Nachwuchstalent aus Hamm/Sieg ließ sich vor 95.000 Zuschauern auf dem Hockenheimring als neuer Champion feiern und schloss den Sonntag mit seinem fünften Saisonsieg ab.

„Ich kann es gar nicht glauben der neue Champion des ADAC GT Masters zu sein. Es ist alles noch ein bisschen surreal. Gemeinsam mit Elias (Seppänen) und meinem Team Landgraf Motorsport haben wir seit dem Saisonstart in Oschersleben die Gesamtwertung angeführt und im weiteren Verlauf dran festgehalten. Ein großer Dank an alle für den Support, besonders meine Familie und Andreas Oerdinger, die mich immer begleitet haben“, strahlte Tom im Meisterinterview.

Als Tabellenführer reiste der Förderpilot des ADAC Mittelrhein e.V. zum Finale nach Baden-Württemberg und legte bereits im Qualifying am Samstag den Grundstein zum Titelgewinn. Mit Platz zwei hatte er eine gute Ausgangslage und erwischte auch einen fehlerfreien Start in das Rennen. Im weiteren Verlauf riskierte das Duo nicht zu viel und sorgte mit Platz drei für eine vorzeitige Entscheidung im Titelkampf – der Vorsprung war so groß, dass dem Youngster der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen war.

Am Sonntag folgte die Kür einer beeindruckenden Saison. Teamkollege Elias ging ebenfalls als Zweiter ins Rennen und übergab den Mercedes AMG-GT3 auf gleicher Position an Tom. Der lieferte dann eine bärenstarke zweite Rennhälfte ab und ließ sich vom Druck der Verfolger nicht aus der Ruhe bringen. Kurz vor Ende übernahm er die Führung und baute seinen Spitzenplatz aus. Im Ziel hatte er einen Vorsprung von über vier Sekunden und sah zum fünften Mal in dieser Saison als Sieger die Zielflagge.

„Wow, das war ein emotionales Rennen. Ich konnte befreit auffahren und hatte nach dem Stopp einige harte Duelle. Dabei habe ich mich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und bin sehr stolz gewonnen zu haben. Das war unser fünfter Saisonsieg, womit wir bewiesen haben die verdienten Champions zu sein“, resümiert der 16-jährige Nachwuchspilot seinen Rennsonntag. Fotos: Björn Niemann – Fast-Media