Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Heimatjahrbauch Kreis Altenkirchen 2025

Soeben ist Ausgabe 2025 des Heimat-Jahrbuchs für den Kreis Altenkirchen erschienen. In insgesamt 40 Artikeln beleuchten 38 Autorinnen und Autoren die verschiedensten Aspekte historischer Zusammenhänge. In seinem Vorwort für die bereits 68. Auflage sagt Landrat Dr. Peter Enders unter anderem: „Das Heimat-Jahrbuch soll als Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dienen“ und fügt an: „Ich danke allen, die auch in diesem Jahr mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft zum Gelingen des Buches beigetragen haben!“ Das Treffen der Autorinnen und Autoren zur Vorbereitung der aktuellen Ausgabe hatte im April 2023 im Schloss Friedewald stattgefunden. Aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Wissen sind diesmal jedoch lediglich zwei Artikel erschienen. Zum einen widmet sich Mia Geimer-Stangier auf zwölf Seiten dem Thema „10 Jahre danach“ Sie zitiert darin ausgiebig unter anderem aus einer Sonderausgabe der Rheinzeitung vom Mai 1955.

Wie schaute man damals mitten im Wiederaufbau auf das Kriegsende im Verbreitungsgebiet der Heimatzeitung? lautet die entscheidende Frage. Eine der Abbildungen aus dem Beitrag von 1955 zeigt die Eingänge der beiden Bunker unweit des Schützenplatzes in der Köttingsbach. Weiterhin hat sich der langjährige Autor Bernhard Theis mit dem Werk von Pater Stephan Steffen beschäftigt (1875 – 1929). Der Geistliche stammte aus Wissen und hinterließ einen wahren Schatz an erstklassig recherchierten heimatkundlichen Beiträgen. Sein langjähriger Wirkungskreis war das Kloster Marienstatt. Im Heimat-Jahrbuch 2025 arbeitet Theis einen Artikel von Steffen aus der „Sieg-Post“ aus den 1920er Jahren auf. Es geht dabei um die Einrichtung „Jebot“, wo vor gut 150 Jahren amtliche Mitteilungen bekannt gemacht wurden. Auf einem der Fotos ist der frühere Gasthof Lang am Marktplatz zu sehen. Dort unterhielt auch die Schönsteiner Metzgerei Stangier eine Filiale. (bt) Fotos: Bernhard Theis