Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Glückslose für den guten Zweck – Preise können noch bis Ende 2024 im Jahrmarktshaus, Kirchplatz 20, 57537 Wissen abgeholt werden.

Der Jahrmarkt Wissen e.V. kann auf ein gelungenes Jahrmarktswochenende 2024 zurückblicken. Neben vielen Attraktionen gab es auch in diesem Jahr die Tombola für den guten Zweck. Der Erlös fließt in den Bau einer Solaranlage in Nochchiyagama, Sri Lanka, die der Schule der Salesianer Don Bosco eine nachhaltige Energiequelle sichern soll. Dank der regen Teilnahme an der Verlosung konnte ein großer Beitrag zu diesem wichtigen Projekt geleistet werden.

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, kamen die Gewinner gespannt zur Ausgabe der Preise im Jahrmarktshaus. Besonders glücklich war Andrea Brenner aus Wissen, die sich über einen Gutschein für ein E-Bike freuen durfte. Der Gewinn passte perfekt, da sie ohnehin auf der Suche nach einem neuen E-Bike war.

Bislang noch nicht abgeholt wurde der Hauptgewinn, eine Reise nach Lissabon für zwei Personen. Außerdem warten noch einige weitere Preise auf den Gewinner. Es lohnt sich also, die Gewinnnummern nochmal abzugleichen! Diese sind auf der Webseite www.jahrmarktwissen.de einsehbar und können noch bis Ende Dezember 2024 montagabends ab 20 Uhr abgeglichen und eingelöst werden. Der Jahrmarkt Wissen e.V. weist darauf hin, dass die Gewinner ihre Preise weiterhin im Jahrmarktshaus, Kirchplatz 20, 57537 Wissen, abholen können. Der Jahrmarkt Wissen bedankt sich bei allen Teilnehmern. Text: Julia Bender