Veröffentlicht am 21. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Gemeinsam für Nachhaltigkeit – Erfolgreiches Jahrmarkt-Wochenende in Wissen sichert Solaranlage für Schule in Sri Lanka

Am Oktoberwochenende fand in Wissen der 55. Jahrmarkt statt. Der Veranstalter, Jahrmarkt Wissen, blickt auf ein gelungenes Wochenende zurück und freut sich, dass das Projekt, eine Solaranlage für eine Schule in Sri Lanka, gesichert ist. Aus ganz Deutschland reisten Helfer in die alte Heimat an, um gemeinsam mit ihren Freunden dort den Platz des Wissener Jahrmarktes für zwei Tage in einen großen Herbstmarkt zu verwandeln. Im Vordergrund stand nicht nur das Wiedersehen mit Familie und Freunden, sondern v.a. möglichst viel Geld für das Hilfsprojekt in Sri Lanka zu sammeln.

Den ehrenamtlichen Helfern des Jahrmarkt Wissen ist der Ort Nochchiyagama in Sri Lanka ein Begriff, denn schließlich helfen sie der Schule der Salesianer Don Boscos bereits zum dritten Mal. Im Jahr 2001 unterstützte der 32. Jahrmarkt den Bau eines Heimes für ehemalige Kindersoldaten. 2009 wurde mit dem 40. Jahrmarkt der Ausbau des Heimes und der angeschlossenen Schule für weitere Kinder gefördert. Aus diesen zwei Aktionen erhielt das Projekt eine Förderung von über 164.000 Euro aus Wissen. Anfang des Jahres 2024 beantragte der Projektpartner Don Bosco Mondo e.V. aus Bonn weitere 81.000 Euro. Mit einer eigenen Solaranlage soll die Schule unabhängiger und nachhaltiger werden. Außerdem soll die Summe für den Aufbau eines Ausbildungsgangs „Solarenergie“ für 40 Auszubildende eingesetzt werden.

Pater Viraj Chamara, Leiter des Projekts (Chief Executive Officer Don Bosco Development Center Sri Lanka), war aus Sri Lanka nach Wissen gereist. Er berichtete bei der Eröffnung des Marktes am Samstagmorgen, wie sich die Schule entwickelt hat. Schon jetzt profitieren 550 Schüler von der Unterstützung aus Wissen. Mit der neuen Solaranlage wird die Schule nicht nur autark, sondern schafft auch Platz für ein neues Ausbildungsprogramm, das Jugendlichen Zukunftsperspektiven vor Ort in der Solarbranche eröffnet. Außerdem war es ihm eine Ehre den Dank der Schüler für die Unterstützung aus Wissen persönlich zu überbringen.

Auch Schirmherr Patrick Lück, Sänger der kölschen Kultband „Höhner“, lobte die über 500 ehrenamtlichen Helfer und die Hilfe zur Selbsthilfe. Er war beeindruckt von dem nachhaltige Projekt. Der Sänger, der in Wissen zur Schule ging und hier seine Ausbildung absolvierte, freute sich: „Der 55. Jahrmarkt passt auch super zum Karneval: 5 mal 11 – Der 55. Jahrmarkt. Ich gratuliere euch herzlich!“

Zwei Tage lang war für die ehrenamtlichen Helfer viel zu tun, denn zahlreiche Besucher wollten mit Essen und Getränken versorgt werden. Außerdem wurde an den Flohmarktständen fleißig um Kleidung, Geschirr, Schmuck, Bilder, Bücher und vieles mehr gehandelt. Auch Selbstgebasteltes und Selbstgekochtes fand großen Zuspruch. Viele kleine und große Gewinner freuten sich über die Preise an der Losbude und der Tombola. Neben dem Kinderparadies war für die kleinen Besucher vor allem Martino mit seinen Zauberstücken beim Straßentheater ein Highlight. Für ein buntes Unterhaltungsprogramm sorgten zahlreiche Gruppen aus Wissen und Umgebung, die selbstverständlich alle auf ihre Gage verzichteten.

Viele Fotos vom Wochenende sind auch auf der Homepage www.jahrmarktwissen.de (Fotos P.-J. Steinke) zu finden. Am Ende des Wochenendes ist für die Mitglieder des Vereins Jahrmarkt Wissen sicher: Durch die große Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer war der Jahrmarkt wieder ein voller Erfolg. Der Bau der Solaranlage für die Schule in Sri Lanka ist gesichert. Der Jahrmarkt Wissen dankt allen Helfern, Besuchern und Spendern des 55. Jahrmarktes! Text: Julia Bender