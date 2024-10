Veröffentlicht am 19. Oktober 2024 von wwa

ANDERNACH – Bewerbungstraining der Polizei Andernach

Die Polizei Andernach lädt alle, die sich für den Beruf des Polizeibeamten interessieren, am Mittwoch, 27. November 2024 von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr zu einem Bewerbungstraining ein. Hierbei kann man mit erfahrenen Polizeibeamten für den Einstellungstest trainieren. Zudem werden Hinweise und Tipps zur Vorbereitung gegeben. Das Bewerbungstraining findet bei der Unfallkasse Andernach, Orensteinstraße 10 in 56626 Andernach statt. Anmeldung: Interessierte sind herzlich eingeladen sich für das Bewerbungstraining bis zum 21. November 2024 per E-Mail an PIAndernach.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de anzumelden. Quelle: Polizei