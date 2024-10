Veröffentlicht am 28. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Im Laternenschein durch die Novembernacht – Alle Martinszug-Termine für Neuwied und die Stadtteile

Rund um den Martinstag am 11. November wird die am abends immer früher hereinbrechende Dunkelheit von vielen Lichtern und hellen Kinderstimmen erfüllt. Mit selbstgebastelten Laternen und fast genauso hell leuchtenden Augen ziehen dann vornehmlich Kinder durch die Straßen und erfüllen die Abendluft mit feierlichem Gesang. Auch die Neuwieder Stadtteilen werden in diesem Jahr wieder von bunten Laternenzüge erhellt: