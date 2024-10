Veröffentlicht am 20. Oktober 2024 von wwa

KIRCHEN – „Siegperlen“ trafen auf Räuber, Hobbits, Zwerge und Elben – Campingplatz Im Eichenwald liegt im Zentrum von Mittelerde

In die Fantasiewelt von Mittelerde entführten ihre 37 Teilnehmer Michaela Stötzel und Sven Wolff von den Wanderfreunden „Siegperle“ Kirchen (Sieg) im Rahmen von geführten Wanderungen in der Naturregion Sieg.

Wer kennt sie nicht, die von Schriftsteller J. R. R. Tolkien geschaffenen Fantasiegestalten aus „Herr der Ringe“. Das dachten sich auch die Verantwortlichen der „Siegperle“ und luden nach Mittelhof bei Wissen ein, dem Zentrum von Mittelerde.

Siegperle-Geschäftsführerin und zugleich Campingplatzverwalterin Nicole Reifenrath begrüßte nebst ihrem Ehemann die Wanderer vor der Rezeption mit einem heißen Kaffee und Gebäck, ehe sich um Wanderwartin Michaela Stötzel und Vorsitzenden Sven Wolff zwei Gruppen versammelten.

Als Räuberfrau getarnt nahm sich Stötzel auf einer insgesamt 12 Kilometer langen Wanderstrecke mit ihren Abenteurern und Wanderlustigen zunächst den Räuberweg vor. Schon Wochen im Voraus hatten Wolff und Stötzel die Wege rund um den Campingplatz in Richtung Schönstein ausgekundschaftet, um eine Kombination aus zwei Erlebniswegen (Räuber- und Auenlandweg) der Naturregion Sieg hinzubekommen. Keine leichte Herausforderung wie sich zeigte, eine anspruchsvolle Tour, aber mit vielen Highlights. Der Lückenschluss beider Wege konnte über einen Teil des Natursteigs Sieg und den Botanischen Weg sichergestellt werden.

Sven Wolff startete mit seiner Gruppe zu einer fünf Kilometer langen Runde über Auenlandweg und Umgebung. Hier begegnete man, so wie später auch die 12 Kilometer-Wanderer zahlreichen, bekannten Fabelwesen in Form von geschnitzten Holzfiguren der heimischen Schnitzer Wolfgang Greb, Jürgen Bender und Herbert Boger, darunter Zauberer, Zwerge, Hobbits und Elben. Der beliebte Wanderweg als Reise nach Mittelerde war bekanntlich im vergangenen Jahr bei einem Wettbewerb (Publikumswahl) der Fachzeitschrift Wandermagazin zur zweitschönsten Tagestour in Deutschland gekürt worden. Am Ende der Wanderung kehrten die Gruppen zum leckeren Essen im so genannten „Fuchsbau“ direkt am Campingplatz ein. Fotos: