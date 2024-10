Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Südtirol und Dolomiten – Panorama-Diavortrag von Dieter Freigang zugunsten des 55. Jahrmarkts

Dieter Freigang, Siegerländer Bergsteiger und Fotograf, engagiert sich auch in diesem Jahr wieder zugunsten des Wissener Jahrmarktsprojektes. Auf seiner 6×3 Meter großen Leinwand wird Freigang am Sonntag, dem 3. November 2024, 17.00 Uhr, im katholischen Pfarrheim Wissen seinen Diavortrag “Südtirol und Dolomiten” präsentieren.

Der Vortrag von Dieter Freigang spannt mit seinen Bildern einen weiten Bogen über die unvergleichlich schönen Südtiroler Landschaften. Nach Anfahrt über den Reschenpass, vorbei am beeindruckenden Ortler-Massiv, geht es durch die Apfelhaine des Vinschgaus hinunter in die Kur- und Traubenstadt Meran, Ausgangspunkt zahlreicher wunderbarer Höhenwege.

Nach einem Abstecher in die Weinregion um den Kalterer See und dem Naturwunder der Erdpyramiden am Ritten, führt der Weg in die Südtiroler Dolomiten – dem Paradies für Bergsteiger und Wanderer. In Wort und Bild nimmt Freigang die Betrachter mit auf viele beliebte Touren, z.B. über die Seiser Alm hinauf zum Schlern, die Wanderung durch den sagenumwobenen Rosengarten und die Überquerung des Sella-Massivs. Dazu gibt es imposante Bilder aus der grandiosen Wanderregion um die Drei Zinnen, der vergletscherten Marmolata und der wunderschönen Pala-Gruppe im Süden. Stimmungsvolle Einlagen mit Bildern zur Bergflora, zu typischen Dolomiten-Szenen und von den stillen Winkeln Südtirols runden die sehenswerte Diaschau ab. Mit einem Infoblatt zu den gezeigten Bergtouren gibt Freigang für jeden Besucher seines Vortrags viele Tipps zur Planung des nächsten Südtirol-Urlaubs. Eintrittskarten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Text: Manfred Steinmann/Herbert Stangier

Foto: Atemberaubende Panoramen, wie diesen Blick von der Civetta in den Dolomiten, wird Dieter Freigang seinem Publikum präsentieren. (Foto: Dieter Freigang)