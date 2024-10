Veröffentlicht am 20. Oktober 2024 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – JAV-Wahlen bei der Mainzer Netze GmbH: Eine starke Stimme für die Jugend – Jetzt mitgestalten!

Am 30. Oktober 2024 ist es so weit: Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) der Mainzer Netze GmbH wird neu gewählt. Der ver.di Bezirk Mittelrhein ermutigt alle wahlberechtigten Auszubildenden und jungen Arbeitnehmer, diese Chance zu nutzen und an der Wahl teilzunehmen.

Insgesamt 70 Stimmberechtigte haben die Möglichkeit, ein neues fünfköpfiges Gremium zu wählen, das ihre Interessen vertritt. Die JAV ist ein wichtiges Gremium, das sich aktiv für die Belange der jungen Beschäftigten einsetzt. Sie sorgt dafür, dass Ausbildungsbedingungen kontinuierlich verbessert werden, tarifliche Rechte gewahrt bleiben und auch die Anliegen junger Arbeitnehmer Gehör finden.

Durch die JAV haben junge Menschen im Betrieb die Möglichkeit, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und sich aktiv in die Gestaltung der Arbeitswelt einzubringen. Sebastian Dohn, Gewerkschaftssekretär im ver.di Bezirk Mittelrhein, unterstreicht die Relevanz dieser Wahlen: „Die JAV gibt jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine kraftvolle Stimme. Sie ist ein unverzichtbares Organ, um Ausbildungsqualität und Arbeitsbedingungen positiv zu beeinflussen. Gemeinsam können wir viel erreichen – ich rufe alle wahlberechtigten Kolleginnen und Kollegen dazu auf, ihre Stimme abzugeben und so aktiv die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen.“

Die JAV-Wahlen sind eine einzigartige Gelegenheit, sich für Mitbestimmung und Mitgestaltung im Betrieb stark zu machen. ver.di steht den jungen Beschäftigten jederzeit unterstützend zur Seite und begleitet die künftigen Vertreter der JAV in ihrem verantwortungsvollen Engagement.