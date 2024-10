Veröffentlicht am 20. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Briefwahlbüro zur Wahl des Beirates für Migration und Integration ab Montag geöffnet

Ab Montag, 21. Oktober, öffnet das Briefwahlbüro der Stadt Neuwied für die bevorstehende Wahl des Beirates für Migration und Integration. Die Wahl selbst findet am 10. November statt. Gleichzeitig wird auch der Beirat für Migration und Integration des Landkreises Neuwied gewählt. Wahlberechtigte können ab sofort im Briefwahlbüro im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Neuwied, Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied, Büro 616a (6. Obergeschoss) ihre Briefwahlunterlagen beantragen oder direkt vor Ort wählen.

Wahlberechtigt sind ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, Staatenlose, Eingebürgerte, Spätaussiedler, Einwohner mit doppelter Staatsangehörigkeit sowie deren Kinder. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Erstwohnsitz in Neuwied seit mindestens drei Monaten und ein Mindestalter von 16 Jahren.

Das Briefwahlbüro ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr.

Montag, Dienstag und Donnerstag: 13:00 – 16:00 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeit am Freitag, 8. November 2024: 13:00 – 18:00 Uhr. Weitere Informationen zur Beiratswahl in der Stadt Neuwied finden Sie auf der städtischen Website. Bei Fragen steht Ihnen die Integrationsbeauftragte Dilorom Jacka per E-Mail unter djacka@neuwied.de zur Verfügung.

Die Beiräte für Migration und Integration sind demokratisch gewählte Gremien, die eine wichtige Rolle für die Förderung der Integration und die Vertretung der Interessen von Menschen mit Migrationsgeschichte übernehmen. Sie setzen sich für ein respektvolles und vielfältiges Miteinander in der Gesellschaft ein. Die Beiräte werden für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt und sind beratende Gremien in kommunalen Angelegenheiten. Zusätzliche Informationen zu den Beiratswahlen, häufig gestellte Fragen und einen mehrsprachigen Flyer zum Download finden Sie unter: https://wahlen2024.agarp.de/hilfe-downloads