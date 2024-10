Veröffentlicht am 19. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Jugendliche tauchen in die Zukunft ein: Hochschule Koblenz begeistert mit innovativen Ferienkursen

Die Hochschule Koblenz öffnete am 16. und 17. Oktober 2024 ihre Türen für technikbegeisterte Jugendliche und bot mit den Ferienkursen „Robbi-Lab“ und „3D-Drucker (Rapid-Lab)“ spannende Einblicke in zukunftsweisende Technologien. Die speziell für Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren konzipierten Kurse boten spannende Einblicke in die Zukunftstechnologien Robotik und 3D-Druck. Die Teilnehmenden konnten dabei wertvolle praktische Erfahrungen sammeln und ihre technischen Fähigkeiten hands-on erweitern.

Roboter programmieren und steuern

Im „Robbi-Lab“ lernten die Teilnehmenden die Grundlagen der Robotik kennen. Nach einem Überblick zur Geschichte der Robotik und einer Einführung in Sensoren und Aktoren, tauchten die Jugendlichen in die Welt der Scratch-Programmierung ein. Ein besonderes Highlight war die Programmierung eines DJI RoboMaster EP, den die Teilnehmenden anschließend durch einen Parcours steuern konnten.

Kreativität im 3D-Druck entfalten

Der Kurs „3D-Drucker (Rapid-Lab)“ bot den Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre eigenen dreidimensionalen Objekte zu entwerfen und zu drucken. Nach einer Einführung in die Geschichte des 3D-Drucks und der Scantechnik, lernten die Jugendlichen den Umgang mit der 3D-Konstruktionssoftware Tinkercad. Die selbst entworfenen Gegenstände wurden anschließend gedruckt und standen den stolzen Designerinnen und Designern zur Verfügung. Je nach Dauer des Druck-prozesses konnten die Kreationen entweder sofort mitgenommen oder auf Wunsch per Post nach Hause geschickt werden. Die Freude über die greifbar gewordenen Ideen war den talentierten Gestalterinnen und Gestaltern deutlich anzusehen.

Beide Kurse fanden in den Laboren des Campus Koblenz statt und wurden von Maschinenbau-Studierenden des Fachbereichs Ingenieurwesen betreut. Dies ermög-lichte den Teilnehmenden nicht nur fachkundige Unterstützung, sondern auch wert-volle Einblicke in das Studium an der Hochschule Koblenz.

Julia Kiehnel vom Team kompetentinsstudium der Hochschule betont: „Unsere Ferienkurse bieten Jugendlichen die einmalige Gelegenheit, moderne Technologien hautnah zu erleben und ihre Kreativität zu entfalten. Gleichzeitig können sie sich mit Studierenden austauschen und so einen authentischen Eindruck vom Hochschulleben gewinnen.“

Weitere Kurse in Planung

Die Ferienkurse erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten eine intensive Betreuung. Interessierte Jugendliche haben aktuell noch die Chance, am Ferienkurs „Scooby – Science out of the box, yeah!“ am 25. Oktober 2024 teilzunehmen. Zudem ist für die Winterferien ein „Scooby-Kurs“ als Ferienkurs@home geplant. Die Kurse werden durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz gefördert und sind daher für die Teilnehmenden kostenfrei.

Anmeldungen für die Ferienkurse sind über die Homepage der Hochschule Koblenz (www.hs-koblenz.de/ferienangebote) möglich. Die innovativen Ferienkurse leisten einen wichtigen Beitrag zur MINT-Förderung in der Region und wecken frühzeitig das Interesse von Jugendlichen für zukunftsweisende Technologien sowie mögliche Karrierewege. Durch diese praxisnahen Angebote wird nicht nur die Begeisterung für technische Themen gefördert, sondern auch attraktive Berufsperspektiven aufgezeigt. Fotos: Hochschule Koblenz, Martin Lisek