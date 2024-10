Veröffentlicht am 19. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Klassentreffen im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe

Im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe fand wieder einmal ein Klassentreffen statt. Organisiert hatte es, wie schon eine vergleichbare Veranstaltung vor fünf Jahren, Uwe Büch mit Unterstützung von Walburga Stentenbach. Obwohl die Köttinger Volksschule schon 1971 ihre Pforten geschlossen hat und längst eine Kindertagesstätte beheimatet, ist der Zusammenhalt der ehemaligen Schülerinnen und Schüler noch recht groß.

An dem betreffenden Tag traf man sich zunächst an der Ski-Hütte auf der Köttingerhöhe und begab sich dann zu Fuß Richtung Nistertal. Bei bester Laune legte die Gruppe einen Zwischenaufenthalt am Rest der einstmals stolzen Eiche bei Paffrath ein. Zielpunkt war ein Gasthaus in Hahnhof. Nachdem die Leute im Biergarten Platz genommen hatten, sprach Uwe Büch ein Wort zur Begrüßung: „Ich freue mich ganz besonders, Euch alle wieder zu sehen!“ Die fünf Klassen umfassten einst 68 Schülerinnen und Schüler (Geburtsjahrgänge 1949 bis 1953), von denen 22 bereits verstorben sind. Aktuell konnten 44 Einladungen verschickt werden, zum Treffen meldeten sich dann 21 überwiegend Ehemalige an. Hier die Namen auf dem Foto (vorne sitzend): Gerhard Rödder, Alfons Weismüller, Susanne Bleeser und Barbara Mockenhaupt geb. Theis. Mitte von li.: Brigitte Schmidt geb. Groß, Walburga Stentenbach geb. Theis, Gertrud Marenbach geb. Wagener, Renate Rödder geb. Scholz, Marlene Eiteneuer geb. Theis und Edith Bunde-Bourtscheidt geb. Bourtscheidt. Hinten stehen: Hans-Paul Schmitz, Werner Rödder, Johannes Ortheil, Reinhard Rödder, Franz Rickert, Bruno Schmidt, Wolfgang Schulz und Uwe Büch. Am Abend kam noch Mechthild Knobloch geb. Hoffmann dazu. Beim Totengedenken gedachte man auch der vor drei Jahren verstorbenen überaus beliebten Lehrerin Rosemarie Goeke. Waltraud Stentenbach steuerte noch ein Gedicht von Hubert Vierbuchen (Zeichen für Verstorben) ein. Unter der Überschrift „Wo die Nister rauscht“ heisst er dort unter anderem: „Hier kannst Du wandern frei nach Herzenslust, durch bewaldete Hänge und wirklich gute Luft. Wer sich einmal hier vom Alltag befreit, hat die schönen Stunden sicher niemals bereut!“ Dann widmete sich die Festgesellschaft ausgiebig einem von Uwe Büch aufwendig gestalteten Bildband vom Treffen im August 2019. Ein starker Beifall galt noch den Initiatoren der aktuellen Zusammenkunft. Es hatte den Teilnehmern so gut gefallen, dass man schon in einem oder zwei Jahren erneut zusammen kommen will. (bt) Fotos: Bernhard Theis