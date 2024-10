Veröffentlicht am 19. Oktober 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Luis Schulz und Julia Schwarz triumphieren in Eschweiler – Alle SPORTING-Kämpfer erringen Podestplätze

Der Eschweiler-Inde-Pokal lockt jedes Jahr einige Wettkämpfer zum Gewinnen der begehrten Trophäen an. Mit einem zu sonst vergleichsweise kleinen Team reiste Eugen Kiefer hierhin an, um letztlich acht Medaillen mit seiner Mannschaft heimzunehmen. Elias Kist wagte sich nach einigen Monaten Wettkampfpause wieder auf die Fläche und wurde am Ende des Tages für diesen Einsatz, genau wie die hier zum ersten Mal kämpfende Emma Sotthewes mit einer Silbermedaille belohnt. Weitere Zweitplatzierungen gingen an Gabriel Jungbluth und Bohdan Blyzniuk, die ihre Vorrundenkämpfe grandios gewannen.

Louie Tyron Viershilling und Savelij Hermann zeigten enorme Fortschritte zu ihren letzten Kampfeinsätzen und erreichten jeweils die Bronzemedaille. Sieger über alle ihre Konkurrenten wurden am Ende des Tages die beiden Goldmedaillen Julia Schwarz und Luis Schulz.