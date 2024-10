Veröffentlicht am 18. Oktober 2024 von wwa

BÜRDENBACH – Verkehrsunfälle auf der K 1 und K 124 bei Raubach und Bürdenbach – Zweiradfahrer verletzt – Im Herbst steigt die Unfallgefahr

Donnerstag kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Zweiradfahrer verletzt wurden. Gegen 11:00 Uhr befuhr der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die K 124 aus Richtung Raubach kommend in Fahrtrichtung Harschbach. Im Verlauf einer leichten Linkskurve geriet das Vorderrad ins Rutschen, wodurch der Fahrer zu Fall kam. Zu einem gleichgelagerten Fall kam es gegen 15:50 Uhr auf der K 1 zwischen den Ortslagen Oberlahr und Bürdenbach. Dort geriet die ebenfalls 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades im Kurvenbereich ins Rutschen und kam zu Fall. Beide Zweiradfahrer wurden leicht verletzt.

Die Polizei Straßenhaus warnt diesbezüglich vor den steigenden Unfallgefahren im Herbst. Geblendet von der tiefstehenden Sonne, schlechte Sicht durch Nebel, frühe Dämmerung, nasse Straßen, Laub, Sturm oder der erhöhte Wildwechsel in der Dämmerung und am frühen Morgen. All das sind Gefahren, denen Verkehrsteilnehmer insbesondere in den Herbstmonaten ausgesetzt sind. Die Polizei Straßenhaus appelliert daher an jeden Verkehrsteilnehmer, die Fahrweise den jahreszeitlich bedingten Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen, um die Sicherheit ihrer selbst und aller übrigen Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Quelle: Polizei