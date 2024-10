Veröffentlicht am 18. Oktober 2024 von wwa

HACHENBURG – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall an der Einmündung zur B 413 in Hachenburg

Donnerstagnachmittag, 17. Oktober 2024 befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17:25 Uhr die Koblenzer Straße in Hachenburg, um nach links auf die B 413 einzubiegen, er übersah aber den aus Richtung Merkelbach kommenden bevorrechtigen 79-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeugführer verletzt wurden und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 413 musste für eine Stunde gesperrt werden. Quelle: Polizei