19. Oktober 2024

NEUWIED – „Meine SWN“: Services der Stadtwerke praktisch in einer App – Kundendaten, aber auch Abfallkalender und Mängelmelder auf einen Griff – Die Stadtwerke Neuwied (SWN) bieten ihren Kunden und den Neuwiedern mit „Meine SWN“ eine neue App mit zahlreichen Funktionen an – vom digitalen Kundenservice bis zu Freizeitinformationen und kleinen Helfern für den Alltag.

„Das Smartphone ist zum täglichen Begleiter geworden“, erklärt Marc Heßler von den SWN, der das Projekt umsetzte. „Zahlreiche Services werden inzwischen mobil in Apps abgebildet.“ Bei der Auswahl des Anbieters habe man auf leichte Bedienbarkeit geachtet, aber auch auf die Möglichkeit, die Services nach und nach auszuweiten.

Auf der Startseite der App können sich Kunden für das Portal der SWN registrieren, um Vertragsdaten und Rechnungen einzusehen, Daten oder Abschläge anzupassen oder den Zählerstand zu melden. „Mit der Eingabe von Verbrauchsdaten bekommt man zudem eine Übersicht, wie sich Strom- oder Gasverbrauch im Jahresverlauf entwickelt haben und wie diese auf Basis dieser Daten bis Jahresende prognostiziert werden“, sagt Heßler. Da hier auch reale Verbrauchsdaten aus dem Vorjahr berücksichtigt werden, erhält man einen genaueren Vergleich als zum Beispiel mit dem Gasverbrauchsrechner auf der Homepage der SWN.

Neben den Produkten der SWN wird es künftig besondere Angebote geben, die mit Partnern exklusiv über die App und mit Preisvorteil angeboten werden. Der praktische Nutzen für den Alltag ist im Bereich „Mein Neuwied“ angelegt. Restaurants, Bars und Cafés sowie Parkplätze gibt´s auf einen Blick, auch Ärzte, Apotheken und jene mit Notdienst. Beliebt dürfte der Abfallkalender werden: Er zeigt die Termine nicht nur an, sondern erinnert die Nutzer am Vortag, welche Tonne bei zur Abholung ansteht, damit sie rechtzeitig an den Straßenrand gestellt werden kann. Einen kurzen Draht zur Hafenstraße gibt es mit dem Mängelmelder: Defekte Straßenbeleuchtung? Störungen und Mängel bei Baustellen oder der Grünpflege? Man kann den Ort eingeben, Fotos und Anmerkungen hinzufügen. Die hinweise gehen dann direkt an die zuständige Stelle bei SWN oder den Servicebetrieben.

„Der praktische Nutzen steht für uns im Mittelpunkt. Wir werden die Angebote nach und nach ausbauen, denn wir möchten mit der App einen echten Mehrwert bieten“, so Heßler abschließend. „Mobile Dienste sind mehr denn je gefragt, dem passen wir uns an. Es ersetzt jedoch nicht den persönlichen Kontakt, sondern ist vielmehr eine Ergänzung.“ Die App steht sowohl im Google- als auch im Apple-Store unter „Meine SWN“ zum kostenlosen Download bereit.

Foto: Mit der App „Meine SWN“ hat man nicht nur seine Kundendaten im Blick, sondern bekommt auch zahlreiche Services, die nach und nach ausgebaut werden sollen. Für Marc Heßler, der das Projekt betreute, ist der praktische Nutzen entscheidend.