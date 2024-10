Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Einsparpotentiale erkennen und nutzen

Anhaltend hohe Energiekosten zehren an unseren Portmonees. Spätestens seit dem brutalen Einmarsch Russlands in die Ukraine sind die Energiepreise in Deutschland massiv angestiegen. Obwohl die Folgen des Krieges, der Verlust von Gasleitungen in der Nordsee, und die hohe Inflation durch diverse politische Hilfsmaßnahmen abgefedert worden und die Preise mittlerweile wieder deutlich zurückgegangen sind, verbleiben die Energiekosten in Deutschland auf hohem Niveau, denn schon vor dem Ukrainekrieg hat unter anderem die Liberalisierung der europäischen Energiemärkte zu deutlichen Preisanstiegen geführt.

Was also tun? Wie kann jeder von uns Energie sparen? Laut dem Informationsdienst Wissenschaft (idw) sind mittlerweile immerhin 2,7 bis 6,5 Millionen Haushalte von Energiearmut betroffen. Und was können Hauseigentümer oder jene, die erwägen eine Immobilie zu erwerben oder zu bauen, tun, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein?

In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet die KreisVolkshochschule Neuwied wieder zwei Informationsveranstaltungen an. Erhalten Sie von einer erfahrenen Energieberaterin hilfreiche Alltags-Tipps vom Erkennen versteckter Stromfresser im Haushalt bis zur Stromproduktion mit Photovoltaik-Anlagen auf Dach oder Balkon. Erfahren Sie, wie richtiges Lüften geht, welches Heizungssystem für Sie am sinnvollsten ist, welche Optimierungsmöglichkeiten ihre Heizung bietet, mit welchen Dämmmaßnahmen Sie langfristig sparen können und vieles mehr. Dabei wird auch mit einigen Mythen und Irrtümern aufgeräumt.

Die Veranstaltung „20 Prozent weniger Stromverbrauch“ (G145) findet online am Mittwoch, den 06.11.24 um 18:00 – 19:30 Uhr statt. Die zweite Veranstaltung mit dem Titel „Heizen mit Wärmepumpe“ (G146) findet ebenfalls online am 20.11.24 zur gleichen Uhrzeit statt. Beide Veranstaltungen sind kostenfrei. Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G145 – www.kvhs-neuwied.de/R146